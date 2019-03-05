Лукич: разница в счёте, которая у нас есть, абсолютно ничего не значит

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился впечатлениями от разгромной победы команды в матче Лиги чемпионов с «Умана Рейер Венеция» (95:72), подчеркнув, что даже такое преимущество в счёте перед ответной игрой не значит абсолютно ничего.

«В Венеции очень громкий зал, очень громкий. Когда там играешь, коммуникации с коллективом нет никакой. Разные вещи летают. Мы прошли это в прошлом сезоне, играли там же, поэтому опыт есть. Разница, которая у нас есть, она абсолютно ничего не значит, ничего нам не даёт. У нас уже скоро игра с «Енисеем», на подготовку всего два дня. Это тот момент, когда тренер Лукич был бы очень рад променять эту победу на победу над «Енисеем». Сегодня ребята были просто молодцы.



Кендрик Перри вышел на площадку без тренировки. Он не тренировался. Он сейчас там лежит с врачом. Если бы мне перед матчем предложили победу в три очка, я бы подписался и два литра крови отдал», — сказал Лукич после матча.