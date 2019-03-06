«Филадельфия» и «Индиана» добились домашних побед

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и победил со счётом 114:106 (39:34, 31:30, 24:18, 20:24).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Филадельфии» Джей Джей Редик, набравший 26 очков. Дабл-даблами оформил форвард хозяев Тобиас Харрис (21 очко, 12 подборов). В активе Бена Симмонса 16 очков, 13 подборов и 8 передач.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» дома обыграл «Чикаго Буллз» — 105:96 (27:17, 22:25, 28:33, 28:21).

Одним из главных героев встречи стал форвард «Пэйсерс» Боян Богданович, на счету которого 27 очков. Дабл-даблами в составе победителей отметились Таддеус Янг (11 очков, 10 подборов) и Майлз Тёрнер (10 очков, 11 подборов).