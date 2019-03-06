Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Филадельфия» и «Индиана» добились домашних побед

«Филадельфия» и «Индиана» добились домашних побед
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и победил со счётом 114:106 (39:34, 31:30, 24:18, 20:24).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Филадельфии» Джей Джей Редик, набравший 26 очков. Дабл-даблами оформил форвард хозяев Тобиас Харрис (21 очко, 12 подборов). В активе Бена Симмонса 16 очков, 13 подборов и 8 передач.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» дома обыграл «Чикаго Буллз» — 105:96 (27:17, 22:25, 28:33, 28:21).

Одним из главных героев встречи стал форвард «Пэйсерс» Боян Богданович, на счету которого 27 очков. Дабл-даблами в составе победителей отметились Таддеус Янг (11 очков, 10 подборов) и Майлз Тёрнер (10 очков, 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
114 : 106
(39:34, 31:30, 24:18, 20:24)
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Редик - 26, Харрис - 21, Симмонс - 16, Батлер - 14, Джонсон - 13, Скотт - 11, Макконнел - 6, Паттон - 1, Хайсмит, Эннис, Болден
Орландо Мэджик: Фурнье - 25, Гордон - 24, Айзек - 16, Вучевич - 12, Огастин - 11, Бриско - 7, Берч - 6, Мартин - 5, Каупейн, Джефферсон, Грант, Ивунду, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
105 : 96
(27:17, 22:25, 28:33, 28:21)
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: Богданович - 27, Коллисон - 22, Янг - 11, Мэттьюз - 10, Тёрнер - 10, Эванс - 8, Джозеф - 6, Макдермотт - 4, Лиф - 4, О'Куинн - 3, Холидей, Самнер
Чикаго Буллз: Лавин - 27, Лопес - 20, Маркканен - 14, Арчидиаконоу - 8, Портер - 7, Харрисон - 6, Селден - 6, Данн - 5, Фелисио - 3, Луваву-Кабарро, Блэкени
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент