Джеймс: уверен, что меня попросят не играть до конца сезона, но я не соглашусь

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал слухи о том, что в связи с невысокими шансами команды на выход в плей-офф он может пропустить концовку регулярного чемпионата.



«Люку Уолтону и всем остальным придётся потратить много сил, уговаривая меня не играть до конца сезона. Но я не выйду на площадку, только если получу травму.



Такого разговора пока не было, но уверен, что он состоится в ближайшее время.



Я могу говорить только за себя. Но лично я ставлю для себя цель на оставшуюся часть сезона оставаться профессионалом и выступать на максимуме возможностей в каждом матче независимо от обстоятельств. Потому что это всё равно зачтётся», – приводит слова Джеймса ESPN.



На данный момент «Лейкерс» занимают в Западной конференции 11-е место с соотношением побед и поражений 30-34. Они отстают от идущего на 8-й строчке «Сан-Антонио Спёрс» на 6 побед.

Кузма пропустит неделю из-за растяжения голеностопа