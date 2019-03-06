Эффектный проход Хардена – в видеообзоре матча «Торонто» – «Хьюстон»

«Торонто Рэпторс» дома встречался с «Хьюстон Рокетс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли эффектный проход и точные трёхочковые атакующего защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена, а также бросок с разворота через руки соперника центрового «Торонто» Марка Газоля.



Матч завершился победой «Хьюстона» со счётом 107:95. Его самым результативным игроком с 35 очками стал атакующий защитник победителей Джеймс Харден. У «Торонто» отличился лёгкий форвард Кавай Леонард, набравший 26 очков. Теперь «Рэпторс» занимают 2-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 46-19, а «Рокетс» – 3-е в Западной (39-25).

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