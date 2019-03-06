Роскошный аллей-уп Де Коло и Клайберна – в топ-10 недели в Лиге ВТБ

Роскошные аллей-упы в исполнении игроков УНИКСа Пиеррии Хенри и Артёма Клименко и баскетболистов ЦСКА Нандо Де Коло и Уилла Клайберна, шикарный проход через всю площадку лёгкого форварда «Локомотива-Кубань» Матеуша Понитки, сокрушительные данки мощного форварда «Зенита» Джейлена Рейнольдса, лёгкого форварда ЦСКА Никиты Курбанова, мощного форварда «Локомотива-Кубань» Джауана Джонсона и центрового «Автодора» Артёма Забелина, а также эффектный блок-шот атакующего защитника «Химок» Чарльза Дженкинса Нандо Де Коло вошли в число самых зрелищных эпизодов матчей минувшей игровой недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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