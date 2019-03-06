Зубков: при Барцокасе в «Химках» всегда что-то не складывалось

Мощный форвард «Химок» Андрей Зубков поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией».



«Если мы хотим выйти в плей-офф, то нам надо выигрывать все оставшиеся встречи. В Евролиге у нас не осталось права на ошибку. К тому же «Баскония» – это наш прямой конкурент в борьбе за топ-8. Поэтому настрой на этот матч может быть только один – мы едем в Испанию за победой.



Добиться её будет не легко. Все знают, что это очень сильная команда с очень сильными игроками на всех позициях. У них мощная поддержка фанатов, но повторюсь, отступать нам уже некуда.



Приятно чувствовать доверие тренера и проводить на площадке много времени. Я всегда был уверен в себе и был готов играть более важную роль в клубе. Но при Георгиосе Барцокасе всегда что-то не складывалось», – цитируют Зубкова «Известия».