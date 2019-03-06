Перри: ключевым моментом игры «Нижнего Новгорода» и «Венеции» стало начало матча

Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Кендрик Перри прокомментировал победу своей команды над «Венецией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 95:72.



«Ключевым моментом игры стало начало матча. С первых минут нам удалось показать очень качественный баскетбол, быть сфокусированным в защите, показать хороший процент попаданий в атаке. Показалось, что соперники были к этому не готовы, поэтому во второй четверти нам удалось развить своё преимущество и впоследствии его удержать. Хочу поблагодарить зал, болельщики дали нам отличный заряд энергии, а также всех партнёров, доверивших мне сделать так много бросков.



Я в порядке, получил небольшой ушиб. Надеюсь, что быстро восстановлюсь и сыграю с «Енисеем» в Единой лиге», – сказал Перри «Известиям».