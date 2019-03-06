Йованович: очень сложно защищаться против такого игрока, как Макколлум

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович прокомментировал поражение своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Еврокубка с УНИКСом (66:86).

«Мы должны были защищаться агрессивно, особенно от пик-н-роллов. В каких-то моментах наша защита была хороша. Но иногда очень сложно защищаться против такого, как Макколлум, когда он играет один в один. Особенно сложно, когда происходят смены. Отсюда и фолы. Но я считаю, что мы принимали правильные решения, когда защищались против него», – цитирует Йовановича «Спорт Бизнес Online».

Напомним, что самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 32 очка, у «Локомотива-Кубань» 17 очков набрал Дмитрий Кулагин.

Ответный матч состоится в Краснодаре 8 марта.