Зубков: у меня большое желание поехать на Кубок мира—2019 в Китай

Мощный форвард «Химок» Андрей Зубков выразил желание принять участие в Кубке мира—2019 в Китае. Зубков отметил, что независимо от результатов жеребьёвки соперники сборной России достанутся непростые.



«У меня большое желание поехать на Кубок мира—2019 в Китай. Пока я ни разу не играл на чемпионате мира, и мне интересно проверить свои силы на этом уровне.



Каких соперников хотел бы получить в групповом этапе? Сложный вопрос. Думаю, кто бы нам ни попался, это будут команды высокого уровня. Просто нам не будет, но уверен, что всё получится и мы хорошо выступим в Китае», — приводят слова Андрея Зубкова «Известия».



Кубок мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России отобралась на мировое первенство впервые с 2010 года.