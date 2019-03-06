Пашутин: убежден, что пройти «Вюрцбург» нам по силам

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин поделился мнением о поражении в первом матче 1/8 финала Кубка Европы ФИБА с «Вюрцбургом» — 76:79.



«Тяжелая игра. «Вюрцбург» — атлетичная команда, имеющая весьма сбалансированный периметр. Их «большие» навязали нам физическую борьбу. Гости очень жестко действовали в защите, практически разбив наши «пик-н-роллы». Мы допустили много потерь, когда пытались найти передачами «больших» внутри. Нам не хватало терпения двигать мяч по периметру. Это помогло «Вюрцбургу» сбить наш ритм и остановить быстрый прорыв. Дали соперникам выполнить много свободных бросков и отпустили подбор в нападении, позволив гостям набрать много очков «второго шанса» непосредственно после отскоков. После большого перерыва несколько улучшили данный показатель, однако в концовке при ровном счете в решающих владениях вновь отдали подбор. «Вюрцбург» действовал очень кучно в защите, поэтому от нас требовалось растянуть их защиту и играть от проходов и скидок на периметр. Считаю, нам недоставало чтения игры и умения правильно проанализировать ситуацию в данных моментах. Их «большие» очень подвижные, играют много смен, вынуждая нас действовать один на один. Это то, что мы стараемся противопоставить любому сопернику в защите. В то же время убежден, что пройти «Вюрцбург» нам по силам.



Следует крайне ответственно отнестись к подготовке к ответному матчу в Германии и провести кропотливую работу над ошибками. Ведь «-3» дома – это, конечно, неприятно, но и не «-20» или «-30». Не трагичная и вполне отыгрываемая разница. Для успеха нам необходимо контролировать ритм игры и психологически играть только на победу. Безусловно, мы очень хотели и могли выиграть. Но то, что случилось, уже не вернуть. Нам не остается ничего другого, кроме как отправляться в Вюрцбург и приложить все усилия, чтобы отыграть эту разницу», — приводит слова Пауштина официальный сайт команды.