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«Детройт» обыграл «Миннесоту», «Майами» одержал третью победу подряд

«Детройт» обыграл «Миннесоту», «Майами» одержал третью победу подряд
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» (32-31) на домашнем паркете взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» (30-35) — 131:114.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Андре Драммонд, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 15 подборов. 21 балл на счету Люка Кеннарда. У «Миннесоты» 24 очка на счету Карла-Энтони Таунса, 18 – у Эндрю Уиггинса.

В параллельном матче «Майами Хит» (30-34) одержал третью победу подряд, обыграв на выезде «Шарлотт Хорнетс» (29-35) — 91:84.

В составе победителей дабл-даблы оформили Келли Олиник (22 очка и 11 подборов) и Хассан Уайтсайд (18 баллов и 15 подборов). У «Шарлотт» по 20 очков набрали Кемба Уокер и Фрэнк Камински. Дабл-дабл из 10 баллов и 10 подборов оформил Коди Зеллер.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2019, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
131 : 114
(22:35, 38:29, 30:24, 41:26)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Детройт Пистонс: Драммонд - 31, Кеннард - 21, Смит - 19, Галлоуэй - 11, Эллингтон - 11, Мейкер - 10, Гриффин - 9, Робинсон - 7, Джексон - 6, Браун - 4, Томас - 2, Лойер, Кальдерон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Уиггинс - 18, Тиг - 15, Толливер - 10, Гибсон - 10, Роуз - 8, Шарич - 8, Окоги - 6, Джонс - 5, Дьенг - 5, Бэйтс-Диоп - 3, Рейнольдс - 2, Бэйлесс
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2019, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
84 : 91
(18:29, 25:14, 15:18, 26:30)
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Камински - 20, Уокер - 20, Зеллер - 10, Уильямс - 9, Батюм - 9, Лэмб - 7, Бийомбо - 4, Бриджес - 3, Паркер - 2, Монк, Мэк, Кидд-Гилкрист, Эрнангомес
Майами Хит: Олиник - 22, Уайтсайд - 18, Ричардсон - 13, Адебайо - 10, Уинслоу - 9, Уэйд - 8, Уэйтерс - 6, Макгрудер - 3, Джонс - 2, Джонсон, Андерсон, Хаслем, Робинсон
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