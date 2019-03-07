«Детройт» обыграл «Миннесоту», «Майами» одержал третью победу подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» (32-31) на домашнем паркете взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» (30-35) — 131:114.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Андре Драммонд, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 15 подборов. 21 балл на счету Люка Кеннарда. У «Миннесоты» 24 очка на счету Карла-Энтони Таунса, 18 – у Эндрю Уиггинса.

В параллельном матче «Майами Хит» (30-34) одержал третью победу подряд, обыграв на выезде «Шарлотт Хорнетс» (29-35) — 91:84.

В составе победителей дабл-даблы оформили Келли Олиник (22 очка и 11 подборов) и Хассан Уайтсайд (18 баллов и 15 подборов). У «Шарлотт» по 20 очков набрали Кемба Уокер и Фрэнк Камински. Дабл-дабл из 10 баллов и 10 подборов оформил Коди Зеллер.