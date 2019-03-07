«Голден Стэйт» объявил о возвращении Богута

«Голден Стэйт Уорриорз» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 34-летним центровым Эндрю Богутом. Сроки и финансовые условия сделки не разглашаются.

Фото доступно на странице «Уорриорз» в «Инстаграме».

Последний год Богут провёл в составе «Сидней Кингз» в Национальной баскетбольной лиге Австралии. Недавно команда прекратила борьбу в плей-офф, и, таким образом, сезон для Эндрю был завершён. В минувшем сезоне австралийского первенства он получил титул MVP.

Богут был выбран «Милуоки Бакс» под первым номером на драфте НБА 2005 года. Всего в лиге он провёл 13 сезонов. За это время он также защищал цвета «Голден Стэйт», «Кливленд Кавальерс», «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В 2015 году Эндрю вместе с «Уорриорз» стал чемпионом НБА.