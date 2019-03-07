Рондо отсел от игроков «Лейкерс» в конце матча с «Денвером»

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо не стал досматривать домашний матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (99:115) на скамейке запасных.

Рондо отсел от игроков и тренерского штаба «Лейкерс» и расположился рядом со зрителями в первом ряду.

Видео доступно на странице Bleacher Report в «Инстаграме».

В матче с «Денвером» Рэджон набрал 4 очка, отдал 11 результативных передач, собрал 7 подборов, а также совершил 2 перехвата и 1 блок-шот за 35 минут.

«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийская команда одержала 30 побед и потерпела 35 поражений.

В следующей игре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» на домашней арене встретится с «Бостон Селтикс». Матч состоится 10 марта и начнётся в 4:30 мск.