С. ван Ганди: Джеймс эффективнее Джордана и лучше с точки зрения передач

Бывший главный тренер ряда команд НБА Стэн ван Ганди рассказал, почему считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс лучше, чем легендарный защитник лиги Майкл Джордан.

«Леброн более эффективен. Для меня он лучше Джордана из-за умения раздавать передачи. Они оба отличные снайперы, но Джеймс лучше с точки зрения передач. Если бы мне пришлось построить команду вокруг одного игрока и нужно было выбрать между Майклом и Леброном в их лучшие годы, я бы выбрал Леброна. Знаю, что с этим ответом буду в меньшинстве, но я поступил бы именно так», — сказал ван Ганди в эфире телеканала ESPN.

В домашнем матче с «Денвер Наггетс» (99:115) Джеймс вышел на четвёртое место в истории НБА по очкам за карьеру, обойдя Джордана.