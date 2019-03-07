Богут: я должен наладить отношения с Казинсом

Центровой Эндрю Богут, который вернулся в «Голден Стэйт Уорриорз», заявил, что ему предстоит найти общий язык с другим центровым команды — Демаркусом Казинсом.

«Я должен наладить отношения с Демаркусом, потому что, когда он был в «Сакраменто», между нами происходило много стычек, цепляний и неспортивных фолов. Я с нетерпением жду возможности поиграть с ним в одной команде», — цитирует Богута Clutch Points.

Ранее о возвращении Эндрю в «Уорриорз» высказался его одноклубник Стивен Карри.

«Это здорово и странно, словно взрыв из прошлого. Знаю, что до его возвращения в команду ещё остаётся пара формальностей, но как бы то ни было, у него с нами есть большой опыт игры. Он знает нашу систему, знает, как здесь всё устроено. Он принимал участие в том сезоне, когда мы превратились в чемпионскую команду. Знаю, что он сумеет нам помочь», — сказал Карри.