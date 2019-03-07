Минимум два российских тренера пройдут обучение по программе ФИБА

Международной федерацией баскетбола названы российские тренеры, которые пройдут обучение по специальной программе ФИБА. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.



Ими стали Арсений Гальцов и Кирилл Володин. Екатерина Балашова включена в «лист ожидания».



32-летний Гальцов ранее возглавлял «Юнибаскет» (Ярославль), с которым 12 раз становился чемпионом своего региона. В 2011 году он был признан лучшим тренером Ярославской области, а в 2013-м получил титул «Тренер года». Позже работал в «Локомотиве-Кубань», а с 2016 года является одним из тренеров Баскетбольной академии Show1 в Пекине.



33-летний Володин с 2013 года — главный тренер женской команды Санкт-Петербургского политехнического университета. С ней на протяжении трёх лет подряд он входил в тройку лучших чемпионатов АСБ (3-е место в сезоне-2015/16, 2-е – в 2016/17 и чемпионский титул — в 2017/18). Перед нынешним сезоном эта команда получила профессиональный статус и сейчас является единоличным лидером регулярного чемпионата женской Суперлиги 2.



31-летняя Балашова работает школьным баскетбольным тренером в Ижевске. С командой девочек она была неоднократным призёром чемпионата Удмуртской Республики, а в 2015 году стала чемпионом среди 12-летних игроков.



Напомним, что специальная программа FIBA Europe Coaching Certificate существует уже несколько лет. В рамках её нового этапа тренеры посетят три семинара в течение двух лет. Они будут проводиться во время Первенств Европы для мужских резервных сборных. Первый состоится на Первенстве Европы U16 в 2019 году, второй – на Первенстве Европы U18 в 2020-м, третий – на Первенстве Европы U20 в 2021-м.



Всего в FIBA Europe Coaching Certificate примут участие 60 тренеров из разных европейских стран. Все участники должны посетить каждый из трёх семинаров в полном объёме. Для получения сертификата тренерам будет необходимо сдать специальный экзамен.



Полный список всех участников ФИБА объявит в середине марта.