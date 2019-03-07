Куртинайтис: «Химки» хорошо разобрали «Басконию»

Завтра, 8 марта, в Витории состоится матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Баскония» примет «Химки». В преддверии встречи ожиданиями от неё поделился наставник российской команды Римас Куртинайтис, подчеркнувший, что подготовка к матчу прошла на должном уровне.

«У «Басконии», как и у нас, есть проблемы с игроками. Шенгелия и Грэйнджер травмированы, и без них «Баскония» – немного другая команда. Думаю, их целью является попадание в «Финал четырёх», который пройдет на их площадке, ведь невыход в финальную четвёрку больно по ним ударит.

Этот факт даёт им дополнительную мотивацию. Особенно хорошо они играют дома, демонстрируя двойную энергию. Однако мы готовы, после победы над ЦСКА провели две хорошие тренировки, неплохо разобрали соперника. Добавим энергии, приложим усилия и то, что приготовили, должно сработать", — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».