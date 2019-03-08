Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Командный спринт
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Милуоки» благодаря 29+12 Адетокунбо обыграл «Индиану»

«Милуоки» благодаря 29+12 Адетокунбо обыграл «Индиану»
Баскетбол / НБА

В первом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете одержал уверенную победу над «Индианой Пэйсерс» — 117:98.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. 27 баллов на счету Криса Миддлтона. Он реализовал 4 броска из 7 из-за дуги. 13 очков в активе Брука Лопеса, 12 – у Эрика Бледсо.

В составе «Индианы» дабл-дабл из 22 очков и 17 подборов оформил Майлз Тёрнер. Он реализовал 4 броска из 11 из-за дуги. 17 баллов на счету Бояна Богдановича.

«Милуоки» (49-16) одержал первую победу за три матча и закрепился на лидирующей позиции в лиге. «Индиана» (42-24) потерпела второе поражение за три встречи.

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2019, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
117 : 98
(32:24, 22:26, 30:22, 33:26)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Миддлтон - 27, Лопес - 13, Бледсо - 12, Снелл - 9, Ильясова - 9, Брогдон - 7, Дивинченцо - 5, Коннотон - 3, Миротич - 2, Пау Газоль - 1, Уилсон, Вуд
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 22, Богданович - 17, О'Куинн - 11, Янг - 10, Мэттьюз - 10, Коллисон - 9, Макдермотт - 7, Джозеф - 5, Эванс - 3, Холидей - 2, Лиф - 2, Самнер
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент