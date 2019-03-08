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«Лейкерс» не будут штрафовать Рондо за то, что он сел отдельно от команды

«Лейкерс» не будут штрафовать Рондо за то, что он сел отдельно от команды
Баскетбол / НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» не будет применять санкции к разыгрывающему Рэджону Рондо за то, что он сел отдельно от команды во время матча регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс», сообщает ESPN. Такое решение было принято после встречи игрока с президентом организации Мэджиком Джонсоном и Робом Пелинкой. На ней стороны обсудили случившееся и то, как это было воспринято болельщиками.

Встреча завершилась домашним поражением «Лейкерс» со счётом 99:115. Оно стало для команды четвёртым подряд и 10-м в 13 последних матчах. За 17 игр до окончания регулярного чемпионата команда занимает 11-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 30-35. Показатели замыкающего первую восьмёрку «Лос-Анджелес Клипперс» составляют 37-29.

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