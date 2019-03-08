Сокрушительные данки Я. Адетокунбо – в видеообзоре матча «Милуоки» – «Индиана»

«Милуоки Бакс» на своей площадке принимал «Индиану Пэйсерс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались серия сокрушительных данков лёгкого форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо и эффектное сверхдальнее попадание в контратаке лёгкого форварда «Индианы» Бояна Богдановича.



Матч завершился победой «Милуоки» со счётом 117:98. Самым результативным игроком встречи с 29 очками стал лёгкий форвард победителей Яннис Адетокунбо. У «Индианы» отличился центровой Майлз Тёрнер, набравший 22 очка. Теперь «Бакс» занимают в Восточной конференции 1-е место с соотношением побед и поражений 49-16, а «Пэйсерс» – 3-е (42-24).

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