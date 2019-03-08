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Нуркич был удалён после того, как боднул Джорджа

Нуркич был удалён после того, как боднул Джорджа
Баскетбол / НБА

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич был удалён с площадки за 4,4 секунды до окончания чётвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер». Нуркич выиграл борьбу за подбор под чужим щитом, несмотря на то что на нём нарушили правила. После остановки игры он обменялся репликами с лёгким форвардом соперника Полом Джорджем, а затем боднул его головой, получив в ответ толчок руками. Судьи, просмотрев видеоповтор эпизода, дали по техническому фолу обоим участникам конфликта. Для центрового «Портленда» этот технический фол оказался вторым во встрече, что привело к автоматическому удалению.

Встреча завершилась поражением «Трэйл Блэйзерс» в овертайме со счётом 121:129.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.

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