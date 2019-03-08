Рондо: я садился отдельно от команды и раньше. Не знал, что это запрещено

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо считает, что ажиотаж вокруг ситуации с его поведением в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» раздут искусственно.



«Руководство организации сообщило мне, что по правилам лиги я не мог сидеть отдельно от команды. Но я этого не знал. Учту на будущее.



Я уже делал так раньше. Только в этом сезоне раз восемь или десять. Я садился не на скамейку команды и дольше, чем 40 секунд. Но когда дела у «Лейкерс» на площадке идут плохо, СМИ нравится раздувать подобные истории. Не думаю, что это событие заслуживает такого внимания. Мои мысли в тот момент были целиком заняты игрой. Я вообще не должен никому пояснять свои поступки, отношения с партнёрами по команде и тренерами», – цитирует Рондо ESPN.

«Лейкерс» не будут штрафовать Рондо за то, что он сел отдельно от команды