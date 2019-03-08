Уэстбрук повалил Нуркича на паркет в отместку за подножку

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук и центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич получили по техническому фолу во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА их команд. Конфликт начался с того, что после неудачной атаки «Оклахома-Сити» Нуркич задел ногу Уэстбрука, поставив ему подножку. Через несколько секунд защитник «Тандер» догнал соперника в центре площадке и сильным толчком корпуса повалил его на паркет.



Матч завершился победой «Оклахома-Сити» в овертайме со счётом 129:121. При этом за 4,4 секунды до окончания четвёртого периода Нуркич получил второй технический фол и был удалён с площадки.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.