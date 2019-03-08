Шикарный проход Уэстбрука – в видеообзоре матча «Портленд» – «Оклахома-Сити»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» дома встречался с «Оклахома-Сити Тандер» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли шикарный проход через всю площадку разыгрывающего «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука и сверхдальний трёхочковый разыгрывающего «Портленда» Дэмьена Лилларда.



Матч завершился победой «Оклахома-Сити» в овертайме со счётом 129:121. Самым результативным игроком встречи с 51 очком стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард. У победителей отличился разыгрывающий Расселл Уэстбрук, набравший 37 очков. Теперь «Трэйл Блэйзерс» занимает в Западной конференции пятое место с соотношением побед и поражений 39-26, а «Тандер» – третье (40-25).

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