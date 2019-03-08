Швед: на сколько процентов я готов? Не знаю, но результат нужен здесь и сейчас

Защитник «Химок» Алексей Швед рассказал о своей готовности к предстоящему матчу 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» и ожиданиях от него.



«Конечно, нам нужно выигрывать в Испании, и мы верим в свои силы. Вне зависимости от того, каким составом «Химки» выйдут на матч с «Басконией», мы должны сыграть так же самоотверженно и сплочённо, как с ЦСКА.



Партнёры по команде мне доверяют, мы как одна большая семья, все вместе. Бывают и промахи, но все поддерживают друг друга и стремятся к общему результату. На сколько процентов я готов? Не знаю, я нормально себя чувствую и понимаю, что нет времени на раскачку. Нужно показывать результат здесь и сейчас», – приводят слова Швед «Известия».

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