Баскетболисты «Нижнего Новгорода» поздравили женщин с 8 Марта

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» выпустил видеоролик, в котором баскетболисты команды поздравили болельщиц с Международным женским днём.

«В такой день мы просто не могли оставить наших болельщиц без подарка! Сейчас ребята из БК „Нижний Новгород“ сами вас поздравят. Все от души, с большой любовью и прямо не уходя с площадки. Ещё раз с праздником и ждём всех на баскетболе!» — говорится в посте нижегородской команды.

Соответствующее видео можно посмотреть в «твиттере» «Нижнего Новгорода».

Сегодня, 8 марта, «Нижний Новгород» сыграет с «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Начало встречи — в 16:45 по московскому времени. Нижегородская команда идёт на седьмой строчке в турнирной таблице лиги с девятью победами при восьми поражениях, «Енисей» — 10-й.