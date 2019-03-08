Итудис: «Милан» — опасная команда, вторая в Евролиге по средней результативности

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Миланом», который состоится сегодня, 8 марта.

«Сейчас миланцы показывают хороший баскетбол, они вторые в Евролиге по средней результативности. В их составе есть несколько игроков, которые способны создавать ситуации самостоятельно. Умело обращаться с мячом умеет не только Джеймс, но так же Джеррелс, их новичок Наннэлли, Мицов и Недович. Эти защитники контролируют мяч, создают для себя и партнёров. В передней линии у соперников есть атлетизм и понимание того, как играть разнообразно.

В целом, во втором раунде у них шесть побед при трех поражениях, они идут шестыми, в зоне плей-офф. Определенно, это очень опасная команда. Многие факторы будут играть важную роль в нашей защите, в том, как мы будем останавливать соперников, как сдерживать их созидателей", — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.