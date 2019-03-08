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Кантер: отказался от контракта с «Лейкерс», чтобы не стать участником драмы

Кантер: отказался от контракта с «Лейкерс», чтобы не стать участником драмы
Баскетбол / НБА

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер считает, что он принял правильное решение, подписав контракт с командой из Орегона. По словам баскетболиста, он отказался от выступлений за «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы не стать участником «драмы».

«Многие игроки хотят выступать в одной команде с Леброном, к слову, поздравляю его с тем, что он обошёл в списке самых результативных игроков лиги Джордана. Но знаете, рассматривая вариант с „Лейкерс“, я видел, что у них нарушена командная химия, и видел всю ту драму, которая происходит, и я просто не хотел становиться участником этого.

Я перешёл в хорошую команду, с хорошим составом и тренерским штабом и теперь наконец просто могу наслаждаться баскетболом. Да, Лос-Анджелес — большой город с большими звёздами, но я просто хочу фокусироваться на игре», — приводит слова Кантера ClutchPoints.

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