Драммонд: моя цель — побеждать в «Детройте»

Центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд дал понять, что, невзирая на ряд слухов о его возможном уходе из команды, он не намерен покидать Мичиган.

«Моя цель — выигрывать в „Детройте“. И я всё ещё здесь, просто пытаюсь побеждать в составе «Детройта», — приводит слова Драммонда Clutch Points.

На данный момент «Детройт» улучшил шансы на выход в плей-офф. В последних 10 встречах подопечные Кейси победили 8 раз. В результате команда поднялась на шестое место в Восточной конференции, имея в активе 32 победы в 63 матчах.

Андре Драммонд — девятый номер драфта-2012. Всю карьеру в НБА он провёл в составе «Детройта». В нынешнем регулярном чемпионате центровой принял участие в 60 поединках, набирая в них 17,6 очка и собирая 15,1 подбора в среднем.