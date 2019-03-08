Лукич: ожидал более жёсткую игру с «Енисеем»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (79:64), отметив, что он ожидал от соперников более серьёзного сопротивления.

«Откровенно говоря, я ожидал более жёсткую игру с «Енисеем», чем она получилась в итоге. В чём причина — не знаю, это уже вопрос к ним. Очень легко дошли до преимущества в 30 очков, но затем последовал спад. В этом матче мы дали время тем игрокам, кто получает меньше времени на паркете, и рискнули выпустить ребят с травмами, чтобы они чуть-чуть почувствовали себя в игре.

Перед нами сейчас ответный матч в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому, надеюсь, наша четвёртая четверть с «Енисеем» даст команде понять, что так играть нельзя. Тем не менее сегодняшняя победа очень важна для нас», — приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.