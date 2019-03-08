«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и сравнял счёт в серии плей-офф Еврокубка

В Краснодаре завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка, в котором «Локомотив-Кубань» принимал УНИКС.

Первая четверть поединка прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 13:13. Во второй десятиминутке хозяевам удалось вырваться вперёд, и на большой перерыв они ушли в статусе лидеров — 28:20.

В третьем игровом отрезке казанцы сумели прибавить и сравняли счёт — 39:39. Но уже в последние десять минут матча «Железнодорожники» снова перехватили инициативу и сумели оформить победу — 68:59. Таким образом, счёт в четвертьфинальной серии стал 1-1.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 26 очков. У УНИКСа 19 баллов записал в актив Эрик Макколлум.