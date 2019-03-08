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«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и сравнял счёт в серии плей-офф Еврокубка

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и сравнял счёт в серии плей-офф Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок

В Краснодаре завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка, в котором «Локомотив-Кубань» принимал УНИКС.

Первая четверть поединка прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 13:13. Во второй десятиминутке хозяевам удалось вырваться вперёд, и на большой перерыв они ушли в статусе лидеров — 28:20.

В третьем игровом отрезке казанцы сумели прибавить и сравняли счёт — 39:39. Но уже в последние десять минут матча «Железнодорожники» снова перехватили инициативу и сумели оформить победу — 68:59. Таким образом, счёт в четвертьфинальной серии стал 1-1.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 26 очков. У УНИКСа 19 баллов записал в актив Эрик Макколлум.

Еврокубок. 1/4 финала. 2-й матч
08 марта 2019, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
68 : 59
(13:13, 15:7, 11:19, 29:20)
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Д. Кулагин - 26, Понитка - 11, Лейси - 10, Маклин - 5, Фридзон - 5, Джонсон - 4, Райт - 3, Ивлев - 2, Фалль - 2, Апич, Ильницкий, Хвостов
УНИКС: Макколум - 19, Морган - 6, Колесников - 6, Генри - 6, Ндур - 5, Эджим - 4, Локкетт - 4, Клименко - 4, Каймакоглу - 3, Смит - 2, Понкрашов, Кощеев
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