Зажигательный чирлидинг и падение Клайберна. Лучшие фото победы ЦСКА в Евролиге

8 марта в Москве на площадке стадиона «Мегаспорт» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА одержал победу над «Олимпией Милан». Команда Итудиса успешно начала встречу и после первой четверти вела с разницей в три очка — 27:24, а к большому перерыву преимущество «армейцев» составляло уже восемь баллов — 51:43.

Во второй половине встречи картина игры особо не поменялась, ЦСКА продолжал медленно наращивать преимущество, и к концу третьей десятиминутке оно выросло до десяти очков — 76:66. Лишь в заключительном игровом отрезке миланцы сумели немного сократить отставание, но на итог встречи это не повлияло. Победа ЦСКА — 101:95.



Самым результативным в составе победителей стал Отелло Хантер, набравший 19 очков. У «Олимпии» по 16 очков набрали Неманья Недович и Владимир Мицов.

Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Олимпия» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.