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19 очков Томаса не спасли «Химки» от поражения в матче с «Басконией»

19 очков Томаса не спасли «Химки» от поражения в матче с «Басконией»
Баскетбол / Евролига

«Химки» потерпели поражение в гостях в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, уступив «Басконии». Подопечные Куртинайтиса неплохо провели стартовые минуты, но уже к концу первой четверти хозяева перехватили инициативу и повели с разницей в пять очков — 22:17. Во второй десятиминутке «Химкам» удалось отыграться и даже выйти вперёд, на большой перерыв гости ушли, минимально лидируя в счёте — 41:40.

Но уже в третьей четверти команда из Московской области провалилась, проиграв её с разницей в 22 очка, таким образом, вопрос о победителе матча был практически снят. В заключительном игровом отрезке «Химки» не сумели вернуться в игру, проиграв со счётом 86:104.

Самым результативным в составе российской команды стал Малкольм Томас, набравший 19 очков, у «Басконии» дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов оформил Венсан Пуарье.

Евролига. 25-й тур
08 марта 2019, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
104 : 86
(22:17, 18:24, 38:16, 26:29)
Химки
Химки, Россия
Баскония: Пуарье - 18, Фойгтман - 16, Дженнинг - 13, Шилдс - 13, Вильдоса - 12, Диоп - 11, Хиллиард - 10, Уэртас - 7, Гарино - 4, Пенава, Седекерсис, Джонс
Химки: Томас - 19, Крокер - 18, Швед - 15, Моня - 9, Зубков - 9, Губанов - 6, Вяльцев - 5, Дженкинс - 3, Маркович - 2, Зайцев, Микки, Кадошников
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