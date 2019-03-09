19 очков Томаса не спасли «Химки» от поражения в матче с «Басконией»

«Химки» потерпели поражение в гостях в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, уступив «Басконии». Подопечные Куртинайтиса неплохо провели стартовые минуты, но уже к концу первой четверти хозяева перехватили инициативу и повели с разницей в пять очков — 22:17. Во второй десятиминутке «Химкам» удалось отыграться и даже выйти вперёд, на большой перерыв гости ушли, минимально лидируя в счёте — 41:40.

Но уже в третьей четверти команда из Московской области провалилась, проиграв её с разницей в 22 очка, таким образом, вопрос о победителе матча был практически снят. В заключительном игровом отрезке «Химки» не сумели вернуться в игру, проиграв со счётом 86:104.

Самым результативным в составе российской команды стал Малкольм Томас, набравший 19 очков, у «Басконии» дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов оформил Венсан Пуарье.