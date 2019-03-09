Йованович: жду, что в Казани «Локо» покажет такую же самоотдачу в защите

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович поделился впечатлениями от победы своей команды во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка с УНИКСом, выразив надежду, что в решающей игре его подопечные покажут тот же уровень выступлений в обороне.

«Поздравляю команду и наших болельщиков с победой! После матча в Казани у всех нас было чувство неудовлетворённости. Мы были недовольны второй половиной той игры и понимали, что должны показать в Краснодаре другой уровень самоотдачи и агрессии. Мне понравилось, как ребята сегодня отработали в обороне.

Да, у нас возникали трудности впереди, но не стоит забывать, что УНИКС обладает одной из лучших защит Еврокубка. Тем не менее, мы забили эти важные броски в последней четверти и забрали игру. Я жду, что в решающем матче четвертьфинальной серии в Казани команда покажет такую же самоотдачу в защите, а качество игры в нападении мы постараемся улучшить за эти пять дней", — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарского клуба.