Итудис: ЦСКА не чувствовал давления в матче с «Олимпией Милан»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпией Милан» (101:95).

«Поздравляю команду, мы контролировали игру с самого начала, и за семь минут до конца имели «+19». При этом нам противостояла одна из самых талантливых атакующих команд турнира, обладающая большим числом опций в нападении. Мы не чувствовали давления, контролировали подбор, превзошли соперников по этому показателю почти вдвое, наши защитники действовали мудро, контролировали темп и читали ситуации, создавая для «больших» возможности оставаться в одиночестве под кольцом.

Да, мы замедлились в последние семь минут, но при этом это не привело к возникновению реальной угрозы. В нынешней Евролиге нелегко выдавать победные отрезки. У «Олимпии» перед этой встречей было пять побед подряд, они сражаются за выход в плей-офф.

Хочу также поздравить женщин с Международным женским днем, важным праздником борьбы за права женщин. И поблагодарить наших болельщиков, которые создали отличную атмосферу», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.