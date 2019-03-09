Лэйси: игроки «Локо» бились друг за друга в матче с УНИКСом

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Трэвор Лэйси поделился впечатлениями от победы во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка с УНИКСом (68:59).

«После того, как эти парни выиграли у нас 20 очков в Казани, мы пообещали самим себе, что в Краснодаре ничего подобного не случится. Много разговаривали об этом за последние два дня. Говорили о том, что нужно биться друг за друга, выкладываться в защите. Сегодня «Локо» действовал именно так, и мы сравняли счёт в четвертьфинальной серии. Но работа не закончена. Мы снова едем в Казань – сражаться за полуфинал Еврокубка!», — приводит слова Лэйси пресс-служба клуба.

Третий матч серии состоится 13 марта на арене «Баскет-холл» в Казани.