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«Майами» обыграл «Кливленд», «Детройт» одержал четвёртую победу подряд

«Майами» обыграл «Кливленд», «Детройт» одержал четвёртую победу подряд
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Майами Хит» (31-34) дома одержал уверенную победу над «Кливленд Кавальерс» (16-50) — 126:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Коллин Секстон, набравший 27 очков. 21 балл на счету Джордана Кларксона, 19 – у Кевина Лава. Игроки «Кливленда» реализовали 19 бросков из 43 из-за дуги. В составе победителей 20 очков в активе Джоша Ричардсона, 17 – у Бэма Адебайо.

В параллельном матче «Детройт Пистонс» (33-31) на выезде взял верх над «Чикаго Буллз» (19-48) — 112:104. Хозяева одержали четвёртую победу кряду.

В составе победителей 27 очков на счету Блэйка Гриффина. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 20 баллов и 24 подборов. У «быков» 24 очка в активе Зака Лавина, 23 – у Отто Портера.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2019, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
126 : 110
(28:29, 29:28, 37:26, 32:27)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Ричардсон - 20, Адебайо - 17, Уинслоу - 16, Олиник - 15, Макгрудер - 13, Уэйд - 12, Горан Драгич - 11, Уайтсайд - 11, Джонс - 8, Уэйтерс - 3, Джонсон, Андерсон, Хаслем
Кливленд Кавальерс: Секстон - 27, Кларксон - 21, Лав - 19, Найт - 15, Стаускас - 8, Крисс - 8, Жижич - 6, Осман - 5, Нваба - 1, Фрай, Нэнс
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2019, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
104 : 112
(30:24, 36:25, 14:20, 24:43)
Детройт Пистонс
Детройт
Чикаго Буллз: Лавин - 24, Портер - 23, Маркканен - 18, Лопес - 13, Арчидиаконоу - 9, Данн - 7, Селден - 5, Харрисон - 4, Луваву-Кабарро - 1, Фелисио, Блэкени
Детройт Пистонс: Гриффин - 27, Джексон - 21, Драммонд - 20, Галлоуэй - 15, Кеннард - 14, Смит - 7, Браун - 4, Мейкер - 2, Эллингтон - 2, Робинсон, Пачулия, Лойер, Кальдерон
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