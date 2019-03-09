«Майами» обыграл «Кливленд», «Детройт» одержал четвёртую победу подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Майами Хит» (31-34) дома одержал уверенную победу над «Кливленд Кавальерс» (16-50) — 126:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Коллин Секстон, набравший 27 очков. 21 балл на счету Джордана Кларксона, 19 – у Кевина Лава. Игроки «Кливленда» реализовали 19 бросков из 43 из-за дуги. В составе победителей 20 очков в активе Джоша Ричардсона, 17 – у Бэма Адебайо.

В параллельном матче «Детройт Пистонс» (33-31) на выезде взял верх над «Чикаго Буллз» (19-48) — 112:104. Хозяева одержали четвёртую победу кряду.

В составе победителей 27 очков на счету Блэйка Гриффина. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 20 баллов и 24 подборов. У «быков» 24 очка в активе Зака Лавина, 23 – у Отто Портера.