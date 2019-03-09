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«Хьюстон» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Филадельфию»

«Хьюстон» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Филадельфию»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Филадельфией Сиксерс» — 107:91. Определяющей стала стартовая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 37:21.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов. Он реализовал 3 броска из 11 из-за дуги. 18 баллов на счету Клинта Капелы, 17 – у Эрика Гордона.

В составе «Филадельфии» в шаге от трипл-дабла остановился Бен Симмонс – 15 очков, 9 подборов и 10 результативных передач. Тобиас Харрис набрал 22 очка, Джимми Батлер - 19. Игроки «Филадельфии» реализовали лишь 3 броска из 26 из-за дуги. Джоэл Эмбиид продолжает восстанавливаться от повреждения.

«Хьюстон» (40-25) одержал седьмую победу подряд и сравнялся с «Оклахомой», занимающей третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» (41-25) потерпела третье поражение в четырёх матчах. «Сиксерс» — четвёртые на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2019, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
107 : 91
(37:21, 22:23, 28:21, 20:26)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Хьюстон Рокетс: Харден - 31, Капела - 18, Гордон - 17, Грин - 14, Риверс - 8, Пол - 4, Илариу - 4, Шамперт - 3, Кларк - 3, Такер - 3, Джонс - 2, Фарид
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 22, Батлер - 19, Симмонс - 15, Макконнел - 13, Эннис - 6, Скотт - 5, Паттон - 4, Редик - 3, Джонсон - 2, Болден - 1, Марьянович
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