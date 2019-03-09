Новицки обошёл Стоктона и поднялся на третье место по количеству матчей в НБА

Выездной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» стал для форварда «Даллас Маверикс» Дирка Новицки 1505-м в карьере.

Немецкий ветеран обошёл по количеству сыгранных встреч бывшего разыгрывающего «Юты Джаз» Джона Стоктона (1504) и теперь занимает чистое третье место в истории лиги по этому показателю.

Лидеры по количеству матчей в истории НБА

1. Роберт Пэриш — 1611

2. Карим Абдул-Джаббар — 1560

3. Дирк Новицки — 1505

4. Джон Стоктон — 1504

5. Карл Мэлоун — 1476

6. Винс Картер — 1466.

Встреча «Орландо» — «Даллас» завершилась победой команды из штата Флорида со счётом 111:106. Новицки набрал 15 очков, собрал 5 подборов и отдал 1 результативную передачу за 19 минут игрового времени.