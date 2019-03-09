Болл может пропустить остаток сезона

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон сообщил, что разыгрывающий защитник команды Лонзо Болл пока не близок к возвращению в строй.

Сейчас Болл продолжает восстанавливаться после растяжения связок голеностопного сустава и ушиба кости. По словам Уолтона, 21-летний разыгрывающий может пропустить оставшиеся матчи сезона.

Лонзо получил травму в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (134:138 ОТ), который состоялся в середине января. С тех пор он пропустил уже 18 встреч.

Средние показатели Болла в этом сезоне составляют 9,9 очка, 5,4 передачи, 5,3 подбора, 1,5 перехвата и 0,4 блок-шота за 30,3 минуты.

«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 65 матчах калифорнийская команда одержала 30 побед и потерпела 35 поражений.