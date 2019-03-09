Уиндхорст: Дюрант и Ирвинг вели себя как влюблённая парочка во время Матча звёзд

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, как себя вели форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант и разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг во время минувшего Звёздного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации, который прошёл в Шарлотт в середине февраля.

Ранее сообщалось, что после нынешнего сезона Дюрант и Ирвинг могут объединится в «Нью-Йорк Никс».

«Я разговаривал с некоторыми людьми, которые во время Звёздного уик-энда тусовались с игроками из команды свободных агентов, то есть команды Леброна. Они сказали, что Кайри и Кевин вели себя, как влюблённая парочка из средней школы: вместе ели, вместе выполняли упражнения на тренировках. После Матча звёзд они вместе поехали в Майами», — сказал Уиндхорст во время подкаста Brian Windhorst & The Hoop Collective.