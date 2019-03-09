Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Енисей». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Уиндхорст: Дюрант и Ирвинг вели себя как влюблённая парочка во время Матча звёзд

Уиндхорст: Дюрант и Ирвинг вели себя как влюблённая парочка во время Матча звёзд
Баскетбол / НБА

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, как себя вели форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант и разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг во время минувшего Звёздного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации, который прошёл в Шарлотт в середине февраля.

Ранее сообщалось, что после нынешнего сезона Дюрант и Ирвинг могут объединится в «Нью-Йорк Никс».

«Я разговаривал с некоторыми людьми, которые во время Звёздного уик-энда тусовались с игроками из команды свободных агентов, то есть команды Леброна. Они сказали, что Кайри и Кевин вели себя, как влюблённая парочка из средней школы: вместе ели, вместе выполняли упражнения на тренировках. После Матча звёзд они вместе поехали в Майами», — сказал Уиндхорст во время подкаста Brian Windhorst & The Hoop Collective.

«Бостону» придётся включить в сделку Тейтума и Смарта, чтобы заполучить Дэвиса
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент