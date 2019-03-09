Пашутин: с «Зенитом» традиционно будем играть только на победу

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин рассказал о предстоящем выездном матче с «Зенитом».



«Зенит» – сбалансированная команда, которая стремительно переходит из обороны в атаку и очень опасна на периметре. Организатором атак питерского клуба выступает Миллер-Макинтайр. Безусловно, наибольшую угрозу в составе «Зенита» представляет Рейнольдс, который лидирует во всей лиге по результативности и эффективности, а также занимает 2-е место по подборам.



Наша задача в защите – остановить центрового «Зенита» под кольцом, контролировать щит и не позволять хозяевам выполнять свободные трехочковые, которые с высоким процентом реализуют Арманд, Симонович, Скрабб, Ютофф, Воронов и Карасев. В атаке необходимо сыграть в умный баскетбол, активно двигать мяч, использовать слабые стороны соперника и быстро переходить в «транзитное» нападение. Традиционно будем играть только на победу», — приводит слова Пашутина официальный сайт саратовской команды.