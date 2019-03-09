Ларкин — MVP 25-го тура Евролиги

Защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин стал самым ценным игроком (MVP) 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В матче с «Барселоной» американец набрал 37 очков, совершил 5 подборов, 2 перехвата, 2 передачи и 1 блок-шот. При этом реализовал 6 бросков из семи со средней дистанции и 6 попыток из 8 из-за дуги. Рейтинг эффективности Ларкина — «43». Усилия защитника помогли команде разгромить «Барселону» — 92:70.

В нынешнем регулярном чемпионате Евролиги Ларкин провёл 23 поединка, собирая коллекцию из 11,3 очка, 2,2 подбора и 3,1 передачи за 20,30 минуты игрового времени.

Лучшие моменты выступления Шейна Ларкина в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги можно посмотреть на официальной странице Евролиги в YouTube.