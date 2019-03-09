Сборную Украины, вероятнее всего, возглавит иностранец

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что нынешний наставник сборной Евгений Мурзин готов покинуть пост. Вероятнее всего, его место займёт иностранный специалист.

«Ко мне пришёл Евгений Мурзин и сказал, что готов уйти в отставку. Считаю, для начала ему нужно отчитаться перед президиумом и определиться, куда мы будем двигаться дальше. Скорее всего, новым тренером сборной будет иностранец, но я хочу выслушать и другие мнения.

Общался с представителями федерации, с людьми из исполкома и спонсорами. Вывод таков, что, вероятнее всего, мы возьмём иностранца, под него уже ищу спонсоров, даже скажу, что у меня уже есть определённые кандидатуры. Но всё-таки мы можем назначить и украинского специалиста», — приводит слова Бродского ФБУ.

Сборную Украины в прошлом уже возглавлял иностранный специалист. Под руководством Майка Фрателло украинцы заняли седьмое место на Евробаскете-2013 и пробились на чемпионат мира 2014 года. По итогам отборочного турнира чемпионата мира Украина не сумела обеспечить поездку в Китай.