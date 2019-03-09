Ингрэм пропустит остаток сезона

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Брэндон Ингрэм пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает официальная страница калифорнийской команды в «Твиттере».

Баскетболист пропустил две предыдущие встречи регулярного чемпионата из-за болей в правом плече. Результаты обследования показали, что у Ингрэма тромбоз глубоких вен, в связи с чем он больше не появится на паркете в этом сезоне.

В регулярном чемпионате Ингрэм успел принять участие в 52 встречах, набирая в них 18,3 очка, собирая 5,1 подбора и совершая 3,0 результативные передачи за 33,8 минуты игрового времени в среднем. «Лос-Анджелес Лейкерс» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, шансы команды на попадание в плей-офф крайне низкие.