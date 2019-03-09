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30 очков Фокса помогли «Сакраменто» победить «Нью-Йорк Никс»

30 очков Фокса помогли «Сакраменто» победить «Нью-Йорк Никс»
Баскетбол / НБА

Первый матч очередного игрового дня состоялся в Нью-Йорке. Местная команда «Нью-Йорк Никс» принимала «Сакраменто Кингз».

Хозяева уверенно начали встречу, выиграв первую четверть с разницей в семь очков — 30:23, но уже в следующей двенадцатиминутке калифорнийцы не только отыгрались, но и вышли вперёд — 48:46. В третьем игровом отрезке «Сакраменто» удался ещё один рывок, благодаря чему их преимущество в счёте стало двузначным — 80:68. В заключительной четверти «Нью-Йорк» был близок к тому, чтобы отыграться, и сократил отставание до минимума, но баскетболисты «Кингз» уверенно провели последние минуты встречи и вырвали победу — 102:94.

Самым результативным в составе победителей стал Д'Арон Фокс, собравший коллекцию из 30 очков, 8 передач и 5 подборов. У «Нью-Йорка» 18 очков набрал Деннис Смит, дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов оформил Деандре Джордан.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2019, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз
Сакраменто
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