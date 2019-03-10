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Трипл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Бостоном»

Трипл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Бостоном»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил со счётом 107:120 (24:25, 23:32, 29:36, 31:27). Для «Лейкерс» это поражение стало пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, который набрал 30 очков. В активе лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 30 очков, 12 передач и 10 подборов.

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» в овертайме одолел «Вашингтон Уизардс» — 135:130 ОТ (28:39, 32:32, 35:28, 26:22, 14:9).

Ещё в одной встрече «Бруклин Нетс» в гостях обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 114:112 (26:23, 30:24, 27:30, 31:35).

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
107 : 120
(24:25, 23:32, 29:36, 31:27)
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Вагнер - 22, Уильямс - 18, Харт - 8, Карузо - 8, Макги - 8, Баллок - 7, Рондо - 4, Колдуэлл-Поуп - 2, Стивенсон, Бонга, Мускала
Бостон Селтикс: Ирвинг - 30, Моррис - 16, Смарт - 16, Хэйворд - 15, Розир - 10, Хорфорд - 10, Браун - 8, Бэйнс - 7, Тейтум - 6, Ябуселе - 2, Уонамэйкер, Тайс, Оджелей
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
135 : 130
ОТ (28:39, 32:32, 35:28, 26:22, 14:9)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 40, Роуз - 29, Гибсон - 15, Шарич - 13, Бэйтс-Диоп - 12, Тиг - 7, Толливер - 7, Рейнольдс - 5, Джонс - 4, Окоги - 3, Дьенг, Бэйлесс, Уиггинс
Вашингтон Уизардс: Бил - 36, Ариза - 27, Портис - 21, Паркер - 15, Грин - 10, Саторански - 9, Брайант - 8, Браун - 2, Деккер - 2, Джонсон, Рэндл, Маинми
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
112 : 114
(23:26, 24:30, 30:27, 35:31)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Коллинс - 33, Янг - 23, Лень - 15, Принс - 13, Картер - 10, Бембри - 6, Бэйзмор - 5, Хаертер - 4, Адамс - 3, Андерсон, Джонсон, Зеллер
Бруклин Нетс: Динуайдди - 23, Аллен - 20, Расселл - 18, Куруч - 16, Кэрролл - 13, Харрис - 11, Краббе - 10, ЛеВерт - 2, Дэвис - 1, Дадли, Пинсон, Холлис-Джефферсон
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