Трипл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Бостоном»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил со счётом 107:120 (24:25, 23:32, 29:36, 31:27). Для «Лейкерс» это поражение стало пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, который набрал 30 очков. В активе лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 30 очков, 12 передач и 10 подборов.

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» в овертайме одолел «Вашингтон Уизардс» — 135:130 ОТ (28:39, 32:32, 35:28, 26:22, 14:9).

Ещё в одной встрече «Бруклин Нетс» в гостях обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 114:112 (26:23, 30:24, 27:30, 31:35).