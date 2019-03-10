«Торонто» стал второй командой НБА, обеспечившей себе выход в плей-офф

«Торонто Рэпторс» стал второй командой в нынешнем сезоне, досрочно обеспечившей себе выход в плей-офф, вслед за «Милуоки Бакс». Это стало известно после того, как занимающий 10-е место в Восточной конференции «Шарлотт Хорнетс» потерпел поражение от «Милуоки» и потерял теоретические шансы обойти «Торонто» по итогам регулярного чемпионата.



«Рэпторс» будут участвовать в плей-офф шестой год подряд. Лучшим достижением для них за этот период стал выход в финал Восточной конференции в сезоне-2015/16. Два последних года «Торонто» останавливался во втором раунде плей-офф. Оба раза канадцы проигрывали в серии «Кливленд Кавальерс» — 0-4. При этом в прошлом сезоне они заняли по итогам регулярного чемпионата 1-е место в конференции.