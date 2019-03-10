Курьёзная ошибка Янниса Адетокунбо позволила Коди Зеллеру забить без помех

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Коди Зеллер легко забил из-под кольца после курьёзной ошибки лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в матче регулярного чемпионата НБА. Зеллер промахнулся при исполнении второго из двух штрафных бросков, после чего мяч упал прямо в руки Адетокунбо. Однако Яннис посчитал, что этот штрафной был первым по счёту, и просто держал мяч в руках, ожидая, когда его заберут судьи. Зеллер первым сориентировался в ситуации, подбежал, взял мяч из рук не оказывавшего сопротивление оппонента и совершенно без помех отправил в кольцо.



Встреча завершилась домашней победой «Милуоки» со счётом 131:114.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.