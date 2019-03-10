Ирвинг: сочувствую Джеймсу. Представляю, как ему тяжело остаться без плей-офф

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» выразил поддержку форварду соперника Леброну Джеймсу.



«Я сочувствую Джеймсу. Он всегда претендовал на чемпионский титул. А не попасть даже в плей-офф для него очень тяжело. Могу только представить насколько», – приводит слова Ирвинга ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Бостона» со счётом 120:107.



Джеймс выступал в плей-офф в течение 12 лет подряд. Причём 8 последних его команда доходила до финала. Ирвинг играл в плей-офф только трижды за семь сезонов в лиге. Причём первый раз попал туда только после того, как в «Кливленд Кавальерс» перешёл Джеймс. В прошлом сезоне Кайри в составе «Бостона» не провёл ни одного матча в плей-офф из-за травмы.

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