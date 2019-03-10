Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Ирвинг: сочувствую Джеймсу. Представляю, как ему тяжело остаться без плей-офф

Ирвинг: сочувствую Джеймсу. Представляю, как ему тяжело остаться без плей-офф
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» выразил поддержку форварду соперника Леброну Джеймсу.

«Я сочувствую Джеймсу. Он всегда претендовал на чемпионский титул. А не попасть даже в плей-офф для него очень тяжело. Могу только представить насколько», – приводит слова Ирвинга ESPN.

Встреча завершилась выездной победой «Бостона» со счётом 120:107.

Джеймс выступал в плей-офф в течение 12 лет подряд. Причём 8 последних его команда доходила до финала. Ирвинг играл в плей-офф только трижды за семь сезонов в лиге. Причём первый раз попал туда только после того, как в «Кливленд Кавальерс» перешёл Джеймс. В прошлом сезоне Кайри в составе «Бостона» не провёл ни одного матча в плей-офф из-за травмы.

«Лейкерс» планируют ограничить игровое время Джеймса
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент